Необургеры, крымские устрицы, бар в восточногерманском стиле, веганская кондитерская и другие заметные открытия уходящего месяца.
Главные открытия ноября: 10 новых кафе, баров и ресторанов
Oysters by Cake
Cоздательницы кафе-кондитерских Cake & Breakfast и Pan & Cake Ксения Медведь и Юлия Антонова неожиданно запустили в Аптекарском переулке кафе-устричную. При чем главный специалитет в Oysters by Cake везут из Крыма: это крупные выращенные на ферме тепловодные устрицы . Кроме моллюсков шеф-повар Андрей Платонов (Jamie's Italian) предлагает тартары и татаки из лосося и тунца, жареные с розмарином креветки и линейку закусок – наполеон с печенью трески, запеченного кальмара и спаржу с пармезаном.
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Oysters by Cake
«Яйцо и булочка»
Ресторанный куратор, креативный директор фестиваля Gourmet Days Алена Мельникова взялась создать для Ginza Project демократичное кафе, где преимущества фастфуда (скорость и цена) дополняла бы достойная гастрономичная еда. Вышла необургерная, в которой классический формат пересобрали буквально с нуля. Булочки пекут по датским рецептам, яйца – привозят с карельских птицеферм и превращают в скрэмблы или глазуньи. Дальше выбор за гостем – хочешь дополняй сэндвич мясными колетами из мраморной говядины, хочешь – копченым лососем, беконом или авокадо и зеленью.
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«Яйцо и булочка»
Ossi bar
Расслабленный бар в жанре «остальгии» (то есть вдохновленный эстетикой Восточной Германии 80-х годов) открыли кинопродюсер Варвара Котелевская и бартендер Ольга Фрау (участница проектов Holy Water, Unterwelt, «Бар»). Чтобы передать берлинскую атмосферу дизайнер Екатерина Тихая собрала коллекцию мебели с барахолок и посуду того времени. В барной карте сделали упор на мононапитки – есть дистилляты и настойки собственного приготовления, а какже вина из восточноевропейских стран, крафтовое пиво и сидр. На закуску подают соленья, сырные и мясные тарелки или горячие сэндвичи.
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Ossi bar
«Бар Баревич»
Франшиза из Заполярья! Первый «Бар Баревич» открылся под Кировском в 2015 году, а сейчас работает в Киришах, Апатитах и Мурманске. В Петербургском филиале за кухню отвечает шеф-повар Алена Карпова (участница проекта «Гастрономическая карта России»), а также Рустам Тангиров (Ginza Project, «Териберка», Il Palazzo), который придумал часть новых блюд. В меню – стейк из оленины со смородиновым чатни, тартар из мраморной говядины с икрой щуки, а также суп из брискета и лапши «Доширак». В барном карте акцент сделан на российском крафтовом пиве (в том числе есть несколько сортов от собственной пивоварни).
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«Бар Баревич»
Georgiani
Георгий Дарцмелия («Литера G», Bolshoybar) и Анри Бер (сервисы GastroReview и Foodism) запустили на Василеостровском рынке корнер грузинской кухни Georgiani. В меню – классика: харчо, лобио, хинкали с мясом или сыром, а также два вида хачапури. Шеф-повар Гиви Гвитидзе, стажировавшийся в ресторанах Тбилиси, хачапури по-аджарски делает в неортодоксальной версии – убирая лишнее тесто и добавляя больше начинки. На десерт можно заказать чурчхелу или грузинский пончик с заварным кремом, а из напитков – лимонад «Натахтари» и кофе по-восточному.
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Georgiani
«Конь-огонь»
Корнер в гастрономическом пространстве City Food от Екатерины Знак и Ирины Парфёновой – создательниц ресторанов «Мойка, 3» и «Банщики». Основа концепции – открытый огонь, на котором готовят все блюда. Например, есть говяжья грудинка с картофельным пюре, свиной эскалоп с жареным салатом в соусе ромеско и креветки с авокадо на черной лепешке.
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«Конь-огонь»
«Кролик, беги!»
Веганскую кондитерскую «Кролик, беги!» придумала София Любарова: три года она делала десерты дома, продавала их через интернет, участвовала в фестивалях, а теперь запустила собственное пространство. Упор в меню сделан на веганских и диетических десертах, в том числе сладостях для людей с диабетом и непереносимостью глютена. Можно заказать торт с тростниковым неочищенным сахаром на ореховой муке, бисквит на шоколадном пиве или, например, безглютеновый ягодный чизкейк. Есть и капкейки – их готовят с кремом из кокосового масла, тофу или с растительным кремом.
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«Кролик, беги!»
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«Щель»
«Щель»
Игорь Колчин и Арсений Поединщиков из команды закрывшегося бара «Почта» запустили на Гороховой улице дегустационный буфет «Щель» – крохотное заведение в формате петербургской рюмочной. Основа барной карты – понятный алкоголь: от пива и сидра до линейки настоек на ягодах, корнеплодах и орехах. На закуску предлагают бутерброды с сельдью, домашние пирожки, малосольные огурцы и паштеты. Милая деталь – все напитки и закуски в заведении продают по фиксированной цене в 100 рублей!
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«Щель»
Leth
Ресторан авторской русской кухни на месте «Вкус есть» от новичка ресторанного бизнеса Ольги Евсеевой. Меню Leth разработал бренд-шеф Иван Кузнецов, работавший в нижегородских ресторан «Самурай» и «Мясорубка», а кухню возглавила шеф-повар Снежана Меркушева («Вкус есть»). Посетителям предлагают блюда русской кухни в авторской интерпретации: например, оливье с перепелкой, котлеты из щуки с толченым картофелем и щучьей икрой, необычную версию селедки под шубой, а на десерт – крамбл с карамелизированным яблоком и эспумой из бородинского хлеба.
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Leth
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«Ярумэн»
«Ярумэн»
Первую аутентичную японскую закусочную со специализацией на рамене в 2015 году на Малой Морской запустил японский предприниматель, владелец сети раменных «Мэнъя Масамунэ». В разное время отделения сети работали за Загородном проспекте и на улице Жуковского, а вот теперь филиал запустили на Невском. Основа меню — рамен. Посетителям предлагают более десяти вариаций супа: есть традиционные – с курицей или свининой, а есть необычные, – например, с рыбой или веганский вариант – с бурыми водорослями вакамэ.
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«Ярумэн»
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