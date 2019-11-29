Главные открытия ноября: 10 новых кафе, баров и ресторанов

«Бар Баревич»

Франшиза из Заполярья! Первый «Бар Баревич» открылся под Кировском в 2015 году, а сейчас работает в Киришах, Апатитах и Мурманске. В Петербургском филиале за кухню отвечает шеф-повар Алена Карпова (участница проекта «Гастрономическая карта России»), а также Рустам Тангиров (Ginza Project, «Териберка», Il Palazzo), который придумал часть новых блюд. В меню – стейк из оленины со смородиновым чатни, тартар из мраморной говядины с икрой щуки, а также суп из брискета и лапши «Доширак». В барном карте акцент сделан на российском крафтовом пиве (в том числе есть несколько сортов от собственной пивоварни).