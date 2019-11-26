На улице Марата открылась веганская кондитерская «Кролик, беги!»

Упор в меню сделан на веганских и диетических десертах, в том числе сладостях для людей с диабетом и непереносимостью глютена. Можно заказать торт с тростниковым неочищенным сахаром на ореховой муке, бисквит на шоколадном пиве или, например, безглютеновый ягодный чизкейк. Есть и капкейки – их готовят с кремом из кокосового масла, тофу или с растительным кремом.