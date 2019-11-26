На улице Марата открылась веганская кондитерская «Кролик, беги!»

На улице Марата заработала кондитерская «Кролик, беги!», в которой подают веганские торты, пирожные и десерты. Владелица и шеф-кондитер заведения София Любарова запустила свой проект три года назад (тогда он базировался на домашней кухне), участвовала в фестивалях, а теперь решила запустить собственное пространство.
Упор в меню сделан на веганских и диетических десертах, в том числе сладостях для людей с диабетом и непереносимостью глютена. Можно заказать торт с тростниковым неочищенным сахаром на ореховой муке, бисквит на шоколадном пиве или, например, безглютеновый ягодный чизкейк. Есть и капкейки – их готовят с кремом из кокосового масла, тофу или с растительным кремом.
Также в заведении есть любимые петербуржцами поздние завтраки. До 20:00 можно перекусить тофу-скремблом с фасолью, томатами и темпе, кашей из киноа с арахисовой пастой или сезонным супом (в этом месяце предлагают чечевичный на кокосовом молоке).
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