На Гороховой улице открылась кондитерская Reve, в которой делают конфеты со вкусом сыра и виски, на открытой кухне темперируют шоколад и собирают декор для сладкого, а аккомпанементом к десертам служит классический кофе, французский чай и розовый матча – все в белоснежном интерьере и как будто специально для сторис в Инстаграм.
Конфеты с сыром дор блю, шоколад руби и авторские пирожные – на Гороховой открылась кондитерская Reve
Конфеты
В списке конфет ручной работы, конечно же, есть классика, например, трюфель с коньяком, но специализируются в Reve на авторских вкусах. В топе – конфеты с сыром дор блю, которые подойдут к винному вечеру. Первая их вариация дополнена орехами пекан, белым шоколадом и острым кайенским перцем, вторая – виски. Среди бестселлеров – микс черника-лаванда, конфета с розовой водой и клубничный мохито с мятой.
Шоколад
Команда Reve концентрируется на необычных ингредиентах и нетривиальных версиях классических сладостей. Так, в меню наряду с горьким, молочным и белым шоколадом значится шоколад руби. По вкусу он приближен к молочному шоколаду, но с кисло-сладкими нюансами. В составе – традиционные какао-бобы, только не темного, а алого цвета. И конфеты, и шоколад можно тут же упаковать в красивый пакет для подарка с лентами и разноцветной бумагой тишью.
Десерты
Шеф-кондитер Reve для раздела десерты разработал шесть авторских позиций. Фаворитом уже стал веганский десерт «Малина-эстрагон», в котором нет глютена. Среди основных ингредиентов в этой слоеной сладости – взрывная карамель. В числе полюбившихся пирожных также есть шоколадное «Личи-руби» – воздушное, розовое, – и «Лимонный перец». Все делается на заказ в кондитерской.
Веганское печенье
Среди эклеров, капкейков и меренг, которые делают в кондитерском цеху Reve, есть и веганское печенье. В основе – овсяная мука, растительное масло вместо сливочного, и никаких яиц, молока и сливок.
Открытая кухня
На открытой кухне Reve можно увидеть, как темперируют шоколад на мраморе перед тем, как из него будет получатся конфета, украшают тарталетки свежими ягодами и наводят финальные штрихи при приготовлении авторских десертов.
Барная карта
К десертам в Reve могут подать и классический кофе – от эспрессо из 100% арабики до фильтра, – и чай, и авторские напитки, например десертный «кофе-мокко» с шапкой из сливок. В качестве топпинга предлагают французские сиропы, а к чаю матча – зеленому, голубому и розовому – кокосовое молоко.
Ирина Жерновкова
Создательница Reve
Reve в переводе с французского языка означает «мечта». Задумывая свою кондитерскую, я создавала свою мечту, которая отражает мои представления о прекрасном. Я рада, что наши гости наслаждаются красотой вокруг, авторскими десертами, отличным кофе, берут конфеты ручной работы в подарок родным и близким – одним словом, получают удовольствие от Reve.
Кондитерская Reve, Гороховая ул., 55, тел. 8 (911) 172-3221, @reve_coffee_spb
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