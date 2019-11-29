Конфеты с сыром дор блю, шоколад руби и авторские пирожные – на Гороховой открылась кондитерская Reve

Шоколад

Команда Reve концентрируется на необычных ингредиентах и нетривиальных версиях классических сладостей. Так, в меню наряду с горьким, молочным и белым шоколадом значится шоколад руби. По вкусу он приближен к молочному шоколаду, но с кисло-сладкими нюансами. В составе – традиционные какао-бобы, только не темного, а алого цвета. И конфеты, и шоколад можно тут же упаковать в красивый пакет для подарка с лентами и разноцветной бумагой тишью.