В фудхолле City Food открылось кафе «Конь-огонь»

За еду в заведении отвечает шеф-повар Станислав Левохо («Банщики»), но скоро управление кухней перейдет в руки его ученика Бориса Кондратьева. Меню разделено на три блока: «Блюда на огне», «Лепешки на огне» и «Десерты». Посетителям предлагают попробовать говяжья грудинку с картофельным пюре, свиной эскалоп с жареным салатом в соусе ромеско, креветки с авокадо на чёрной лепёшке и еще десяток блюд, приготовленных на березовых дровах в аргентинском гриле Parrilla.

В барном меню представлены горячий гречишный и сливовый сбитни, вино на кране, пиво и домашний морс