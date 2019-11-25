Проект в гастрономическом пространстве City Food запустили Екатерина Знак и Ирина Парфёнова («Мойка, 3», «Банщики», «Любимое место 22.13»). Основа концепции заведения – открытый огонь, на котором готовят все блюда из меню.
В фудхолле City Food открылось кафе «Конь-огонь»
За еду в заведении отвечает шеф-повар Станислав Левохо («Банщики»), но скоро управление кухней перейдет в руки его ученика Бориса Кондратьева. Меню разделено на три блока: «Блюда на огне», «Лепешки на огне» и «Десерты». Посетителям предлагают попробовать говяжья грудинку с картофельным пюре, свиной эскалоп с жареным салатом в соусе ромеско, креветки с авокадо на чёрной лепёшке и еще десяток блюд, приготовленных на березовых дровах в аргентинском гриле Parrilla.
В барном меню представлены горячий гречишный и сливовый сбитни, вино на кране, пиво и домашний морс
Дизайн корнера был реализован при участии дизайн-студии Paum, также оформлявшей проекты Italy Group, рестораны «Банщики» и «Счастье».
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«Конь-огонь»
Адрес: Коломяжский пр., 17/2, ТРК «Сити Молл»
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