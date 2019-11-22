На Литейном проспекте заработал бар «Баревич», который создатели привезли прямиком из заполярья. Первый «Баревич» открылся под Кировском в 2015 году, а сейчас по франшизе проект работает в Киришах, Апатитах и Мурманске.
На Литейном открылся бар «Баревич» с арктической кухней и крафтовым пивом
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Алена Карпова и Рустам Тангиров
В Петербургском филиале за кухню отвечает шеф-повар Алена Карпова (участница проекта «Гастрономическая карта России»), а также Рустам Тангиров (Ginza Project, «Териберка», Il Palazzo), который придумал часть новых блюд.
Меню – сезонное. Этой осенью посетителям предлагают попробовать стейк из оленины, который подают со смородиновым чатни, тартар из мраморной говядины с икрой щуки, а также суп из брискета и лапши «Доширак».
В барном карте акцент сделан на пиве. Преимущество отдано российскому крафту (в том предлагают несколько сортов от собственной пивоварни), но есть и небанальный импорт. Ближе к концу года в заведении появятся и крепкие напитки.
Оформлен бар в духе классического лофта с открытой кирпичной кладкой, высокими потолками, металлическими деталями и люстрами с ретро-лампочками.
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«Баревич»
Адрес: Литейный пр., 61
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