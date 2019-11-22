На Литейном открылся бар «Баревич» с арктической кухней и крафтовым пивом

В Петербургском филиале за кухню отвечает шеф-повар Алена Карпова (участница проекта «Гастрономическая карта России»), а также Рустам Тангиров (Ginza Project, «Териберка», Il Palazzo), который придумал часть новых блюд.

Меню – сезонное. Этой осенью посетителям предлагают попробовать стейк из оленины, который подают со смородиновым чатни, тартар из мраморной говядины с икрой щуки, а также суп из брискета и лапши «Доширак».