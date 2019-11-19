«Они пожрать любят»: за чем идти на маркет всего фермерского

Всего год потребовался бывшему продюсеру Ксении, чтобы превратить мини-фестиваль ламповых бранчей для друзей в самый симпатичный в Петербурге фермерский рынок, объединяющий производителей нетривиальных продуктов. На ее рынке выходного дня улыбчивый Инок Кирилл в рясе презентует покупателям азиаго и качотту, сделанные на сыроварне при Александро-Невской Лавре, энтузиасты фермерского земледелия «Жили-растили» раскладывают на прилавке пучки порея, сельдерея и петрушки из Ленинградской области, а семья Кондратьевых продает птицу, яйца, домашний творог и козий сыр с собственной фермы. По соседству торгуют готовой едой – тоже оригинальной, вроде гребешка в беконе от проекта «Купирыбу», грузинского гоги-бургер от команды «AC/DC в Тбилиси» или хот-дога с олениной от производства «Хозяин Тайги».

Создательница на достигнутом не останавливается: команда фестиваля охватывает все новые площадки – от «Севкабель Порта» до «Меги» и даже ездит с гастролями в Москву, выпустила коллекцию мерча, а недавно запустила в продажу фирменные наборы с разнообразной снедью – от соуса песто и вяленых томатов до хлеба на закваске.