Специальное и натуральное: в Петербурге пройдет второй «КофеВиноФест»

Программа второго «КофеВиноФест» рассчитана как на профессионалов, так и новичков. Свои филиалы на площадке откроют заметные спешалти-кофейни и команды обжарщиков из Петербурга, Москвы и регионов — СЗКК, Sibaristica, BolsheCoffee, Coffee3, West4 и другие, чай и матчу представит проект Oh! My Tea, а за вино будет отвечать бар «НаВина!».

В рамках лекционной программы обещаны лекции и мастер-классы посвященные чаю матча, органическому шоколаду, обжарке кофе и тому, как открыть собственную кофейню (с подробным планом действий!).

«Для нас создание фестиваля — это очень личная история. Сначала в жизнь «Буше» пришел спешалти-кофе, а позже мы познакомились с правильным вином. И в то же время фестиваль несет за собой важную идеологию. И спешалти кофе, и натуральное вино — это продукты, которые производятся максимально органично. По большому счету, мы делаем этот фестиваль, чтобы как можно больше людей узнали, что качество привычных продуктов может быть лучше. То есть чтобы люди пили хороший кофе и правильное вино», — говорят организаторы фестиваля.

Фестиваль «КофеВиноФест» пройдет в «Севкабель Порту» с 22 по 24 ноября. Подробности программы и билеты можно посмотреть здесь.

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