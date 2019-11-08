В ноябре в «Линдфорс на Декабристов, 19» подают «лесные» блюда

В меню «Сезон: Лесной» вошли салат, в котором язык теленка сочетается с тигровыми креветками и имбирной крошкой, персики гриль-демиглас с сорбетом из копченого манго, свиная грудинка со свекольным пшенотто, шатобриан из мраморной говядины с карамельно-ягодным демигласом и твист на классический медовик с гелевым соусом на базе облепихи, меда и табаско. На десерт можно заказать ЗОЖ-конфеты ручной работы: маковая с орехами и морской солью, злаковая с черносливом, кокосовая с курагой и апельсиновая с коньяком.