Для приготовления блюд из нового меню, которые подают до 1 декабря, команда ресторана авторской кухни «Линдфорс на Декабристов, 19» собирает ингредиенты в лесу. Так, в качестве основы для копчения здесь используют кедровые шишки и еловые ветки, а соусы делают из ягод – облепихи, клюквы, брусники.
В ноябре в «Линдфорс на Декабристов, 19» подают «лесные» блюда
В меню «Сезон: Лесной» вошли салат, в котором язык теленка сочетается с тигровыми креветками и имбирной крошкой, персики гриль-демиглас с сорбетом из копченого манго, свиная грудинка со свекольным пшенотто, шатобриан из мраморной говядины с карамельно-ягодным демигласом и твист на классический медовик с гелевым соусом на базе облепихи, меда и табаско. На десерт можно заказать ЗОЖ-конфеты ручной работы: маковая с орехами и морской солью, злаковая с черносливом, кокосовая с курагой и апельсиновая с коньяком.
Вадим Бордюг
основатель сети «Линдфорс» и ресторана «Линдфорс на Декабристов, 19»
— Наши десерты — это большая гордость. Кроме медового кейка с соусом «Облепиховый бум» и стружкой белого шоколада из меню «Сезон: Лесной», я рекомендую попробовать на сладкое «Валькирию» — мусс из двух видов шоколада с соком лайма и ликером триплсек — и наш фирменный мусс «Линдфорс» на основе взорванной гречи, которая карамелизируется тростниковым сахаром.
Ресторан «Линдфорс на Декабристов, 19», ул. Декабристов, 19, тел. (812) 315-2383, lindfors.ru
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