Эльдар Кабиров: «Просто делать классный продукт в Петербурге 2019 года недостаточно»

А еще организовали отдельную зону, где гости смогут сами готовить знаменитую японскую мраморную говядину вагю, как в классических ресторанах формата якинику.

Компромисс? Да. Но имеющий свой резон. Как участник бесконечной ресторанной гонки вынужден констатировать: если хочешь видеть очередь на входе, просто делать классный продукт в Петербурге 2019 года недостаточно. Но это пока. Убежден, что однажды очереди будут стоять и в такие заведения, где люди спокойно, в ежедневном режиме делают продукт, за который им не стыдно и за которым хочется снова и снова возвращаться гостю. Самый лучший в городе? Лично я не против постоять и за просто хорошим. Ожидание на свежем воздухе так способствует аппетиту.