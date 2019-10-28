«Сбербанк» запустил приложение SberFood для похода в рестораны

Уже сейчас к сервису подключено 52 тысячи заведений в 72 городах России, из которых 10 тысяч поддерживают дистанционное бронирование столиков. Помимо функции бронирования, через приложение можно разделить и оплатить счет до того, как его принесет официант, оставить безналичные чаевые, а также заказать еду до прихода в ресторан — сейчас данную функцию поддерживает 100 заведений.

Приложение SberFood запущено на базе уже существующего Plazius совместно с сервисом «Афиша-Рестораны», где можно посмотреть ленты скидок, воспользоваться бонусной программой и поставить оценку заведению. Авторизация происходит по номеру телефона или Сбербанк ID.

«Проникновение цифровых технологий в ресторанный рынок невысокое, и основным драйвером здесь являются рестораны быстрого питания. SberFood, помимо того что он удобен пользователям, предоставляет новые маркетинговые инструменты самим ресторанам и дает им представление о поведении и предпочтении клиентов. Уверен, что сервис будет востребован у рынка», — рассказал РБК генеральный директор FoodPlex, компании-владельца Plazius, Никита Нечаев.

Приложение SberFood доступно для iOS и Android.

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