Ресторанный холдинг Food Retail Group прекратил свое существование

Как сообщает «РБК», сооснователь Food Retail Group Михаил Тевелев признан банкротом, а все активы его компании теперь принадлежат разным владельцам. Так, по информации издания, «Две палочки» теперь контролируют собственники службы доставки «2 Берега». Проект «Марчеллис» принадлежит Елене Красовской – владелице ресторана «Библиотека» и сети «Чили Пицца».

Холдинг Food Retail Group был основан предпринимателями Михаилом Тевелевым и Евгением Кадомским в 2003 году и на пике своего развития был одним из крупнейших в Петербурге. Первым проектом компании был ресторан «Две палочки» на Итальянской улице. Параллельно с «Двумя палочками» компания занималась развитием сети «Фрикадельки», позднее переименованной в Market Place. В 2015 году Кадомский вышел практически из всех действующих юрлиц холдинга. В 2018 году Михаил Тевелев был признан банкротом.