Ресторанные сети «Марчеллис» и «Две палочки» сменили владельцев. Ранее оба проекта принадлежали холдингу Food Retail Group, который прекратил свое существование.
Ресторанный холдинг Food Retail Group прекратил свое существование
Как сообщает «РБК», сооснователь Food Retail Group Михаил Тевелев признан банкротом, а все активы его компании теперь принадлежат разным владельцам. Так, по информации издания, «Две палочки» теперь контролируют собственники службы доставки «2 Берега». Проект «Марчеллис» принадлежит Елене Красовской – владелице ресторана «Библиотека» и сети «Чили Пицца».
Холдинг Food Retail Group был основан предпринимателями Михаилом Тевелевым и Евгением Кадомским в 2003 году и на пике своего развития был одним из крупнейших в Петербурге. Первым проектом компании был ресторан «Две палочки» на Итальянской улице. Параллельно с «Двумя палочками» компания занималась развитием сети «Фрикадельки», позднее переименованной в Market Place. В 2015 году Кадомский вышел практически из всех действующих юрлиц холдинга. В 2018 году Михаил Тевелев был признан банкротом.
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