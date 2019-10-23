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До конца ноября в отеле Lotte подают блюда из камчатского краба

Команда ресторанов пятизвездочного отеля Lotte разработала специальное меню с камчатским крабом. Первое место в списке новинок занимает «Кани Ролл»: внутрь ролла заворачивается мясо краба, авокадо, огурец и сыр «Филадельфия», а сверху запекается «шапка» из японского майонеза и пармезана.

Вторым пунктом значится блюдо «Даппи Ганни» с мягкопанцирный крабом в легком кляре. Завершает меню «Кани Дзоусуи», для которого рис варят в рыбном бульоне, в процессе добавляют мясо краба, а подают с дополнительными тарелками для порционной сервировки.
 

Lotte Hotel St. Petersburg, пер. Антоненко, 2, тел. 8 (812) 336-1000, lottehotel.com

Ольга Угарова,
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