До конца ноября в отеле Lotte подают блюда из камчатского краба

Вторым пунктом значится блюдо «Даппи Ганни» с мягкопанцирный крабом в легком кляре. Завершает меню «Кани Дзоусуи», для которого рис варят в рыбном бульоне, в процессе добавляют мясо краба, а подают с дополнительными тарелками для порционной сервировки.

