Команда петербургской кофейни Sibaristica стала лучшей в России

В рамках конкурса Анастасия Ваинская, Данила Кочетков и Тимур Малхозов составляли смесь для эспрессо из четырех образцов зерен. Следующим этапом соревнования стало приготовление классических и авторских напитков на их основе. Помимо прочего, бариста должны были отгадать по вкусу метод обработки зерна и разновидность кофейного дерева, на котором оно было выращено.

Третье место в Russian Coffee Cup также заняла команда из Петербурга. Ее участники представляли кофейню Mad Espresso Team.

Отметим, что оба заведения – номинанты ресторанной премии «Что где есть в Петербурге», которую проводит «Собака.ru». Sibaristica – в категории «Лучшая новая кофейня», а MET – в «Лучших завтраках». Голосование на сайте премии будет открыто до 15 октября, а по его итогам будут определены тройки полуфиналистов в каждой из номинаций.

Также добавим, что Russian Coffee Cup – это первый в России чемпионат среди команд кофеен, в котором соревнуются не бариста, а полноценные команды. В финал соревнования вышли 9 команды из разных городов России, которые были признаны лучшими в своем регионе. Главный приз конкурса – звание «лучших» и «кофейная поездка мечты».