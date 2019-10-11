Команда петербургской кофейни Sibaristica стала лучшей в России

Бариста из петербургской кофейни Sibaristica заняли первое место на конкурсе Russian Coffee Cup. Их команда стала лучшей среди 88 участников из разных городов России от Краснодара до Новосибирска.
Финал соревнования проходил в Москве в рамках Международной выставки «Пир кофе» 8 и 9 октября.
В рамках конкурса Анастасия Ваинская, Данила Кочетков и Тимур Малхозов составляли смесь для эспрессо из четырех образцов зерен. Следующим этапом соревнования стало приготовление классических и авторских напитков на их основе. Помимо прочего, бариста должны были отгадать по вкусу метод обработки зерна и разновидность кофейного дерева, на котором оно было выращено.
Третье место в Russian Coffee Cup также заняла команда из Петербурга. Ее участники представляли кофейню Mad Espresso Team.
Отметим, что оба заведения – номинанты ресторанной премии «Что где есть в Петербурге», которую проводит «Собака.ru». Sibaristica – в категории «Лучшая новая кофейня», а MET – в «Лучших завтраках». Голосование на сайте премии будет открыто до 15 октября, а по его итогам будут определены тройки полуфиналистов в каждой из номинаций.
Также добавим, что Russian Coffee Cup – это первый в России чемпионат среди команд кофеен, в котором соревнуются не бариста, а полноценные команды. В финал соревнования вышли 9 команды из разных городов России, которые были признаны лучшими в своем регионе. Главный приз конкурса – звание «лучших» и «кофейная поездка мечты».
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