Инспекция была проведена 8 октября в 22:00 после того, как в правоохранительные органы поступили жалобы от жителей дома. Соседям пиццерии помешал шум от вентиляции и запахи от приготовления пищи. Нашли и другие нарушения. Так, канализация заведения объединена с общей по дому, разгрузка и погрузка происходит во дворе, а пищевые отходы отправляются в общедомовые мусорные контейнеры.

Спорным моментом в работе пиццерии стала ее главная особенность — дровяная печь. В суде представители компании-владельца заведения ООО «23 сантиметра» отметили, что для подобного агрегата «отсутствуют внятная разрешительная или регламентирующая документация относительно возможности либо невозможности использования» — поэтому владельцам приходится самостоятельно разрабатывать и согласовывать в установленном порядке внутренние документы.