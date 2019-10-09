По итогам внеплановой проверки Дзержинский районный суд Петербурга постановил закрыть пиццерию «22 сантиметра» на Большой Конюшенной, 2. Заведению грозит «отпуск» на 60 суток из-за жалобы соседей на «ухудшение условий проживания от деятельности предприятия общественного питания» — им помешал шум от вентиляции и запахи от приготовления пищи.
Суд постановил закрыть пиццерию «22 сантиметра» на Большой Конюшенной. Соседям помешал шум от вентиляции и запахи пищи
Инспекция была проведена 8 октября в 22:00 после того, как в правоохранительные органы поступили жалобы от жителей дома. Соседям пиццерии помешал шум от вентиляции и запахи от приготовления пищи. Нашли и другие нарушения. Так, канализация заведения объединена с общей по дому, разгрузка и погрузка происходит во дворе, а пищевые отходы отправляются в общедомовые мусорные контейнеры.
Спорным моментом в работе пиццерии стала ее главная особенность — дровяная печь. В суде представители компании-владельца заведения ООО «23 сантиметра» отметили, что для подобного агрегата «отсутствуют внятная разрешительная или регламентирующая документация относительно возможности либо невозможности использования» — поэтому владельцам приходится самостоятельно разрабатывать и согласовывать в установленном порядке внутренние документы.
Как отмечают владельцы, за все время работы пиццерии и эксплуатации дровяной печи со стороны сотрудников МЧС по части пожарной безопасности к заведению не было предъявлено никаких претензий и требований. Совладелец «22 сантиметра» Эльдар Кабиров в разговоре с «Собака.ru» подтвердил факт судебного разбирательства. Как рассказал Кабиров, владельцам дали 10 дней на апелляцию постановления — они будут ее подавать и планируют судиться столько, сколько потребуется. Так что в ближайшее время пиццерия не закроется.
Сверхуспешная пиццерия Эльдара Кабирова и Андрея Петухова обзавелась филиалом на Большой Конюшенной, 2 в 2017 году. Раньше по этому адресу располагалось одно из сетевых заведений бренда Vinostudia. Кафе одними из первых стало пропагандировать неаполитанскую пиццу из печи с живым огнем — она получается на пышном тесте, покрытая пятнистой корочкой. Новый общепит обещает продолжить традицию и сможет принимать до шестидесяти гостей.
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