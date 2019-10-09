В ресторане новой нордической кухни Nordic запустили сет-меню

Взяв на себя миссию рассказывать в Петербурге о последних гастрономических трендах скандинавской кухни, ресторан Nordic запустил сезонные сеты из девяти курсов. Сейчас к дегустации предлагают меню «Лето-ранняя осень», для которого специально привозят сладкие северные креветки, варят воздушную манную кашу и выращивают тут же на террасе в датской теплице микрогрины. Ко всем блюдам можно подобрать не только вина из местной «северной коллекции», куда вошло, среди прочего, ревеневое игристое и джин на основе датских яблок, но и соковые пары.