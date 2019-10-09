Взяв на себя миссию рассказывать в Петербурге о последних гастрономических трендах скандинавской кухни, ресторан Nordic запустил сезонные сеты из девяти курсов. Сейчас к дегустации предлагают меню «Лето-ранняя осень», для которого специально привозят сладкие северные креветки, варят воздушную манную кашу и выращивают тут же на террасе в датской теплице микрогрины. Ко всем блюдам можно подобрать не только вина из местной «северной коллекции», куда вошло, среди прочего, ревеневое игристое и джин на основе датских яблок, но и соковые пары.
В ресторане новой нордической кухни Nordic запустили сет-меню
Сет-меню «Лето-ранняя осень»
картофельный хруст с печеной свеклой, мисо и щучьей икрой
террин из тунца с фенхелем
морской гребешок с вяленой олениной, картофельным муссом и черными лисичками
сладкая северная креветка с летними травами
муксун с цветной капустой и бульоном «Даши»
тартар из говядины с императорской устрицей и щучьей икрой
филе оленя с корнем петрушки, манной кашей и попкорном из органического кеноа
паннакота из цветной капусты с сиренью и ревенем
корзиночка с крыжовником
Ресторан Nordic, Пулковское шоссе, 107, тел. (812) 926-4407, nordic-spb.ru
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