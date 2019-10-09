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В ресторане новой нордической кухни Nordic запустили сет-меню

Взяв на себя миссию рассказывать в Петербурге о последних гастрономических трендах скандинавской кухни, ресторан Nordic запустил сезонные сеты из девяти курсов. Сейчас к дегустации предлагают меню «Лето-ранняя осень», для которого специально привозят сладкие северные креветки, варят воздушную манную кашу и выращивают тут же на террасе в датской теплице микрогрины. Ко всем блюдам можно подобрать не только вина из местной «северной коллекции», куда вошло, среди прочего, ревеневое игристое и джин на основе датских яблок, но и соковые пары.

Сет-меню «Лето-ранняя осень»

картофельный хруст с печеной свеклой, мисо и щучьей икрой

террин из тунца с фенхелем

морской гребешок с вяленой олениной, картофельным муссом и черными лисичками

сладкая северная креветка с летними травами

муксун с цветной капустой и бульоном «Даши»

тартар из говядины с императорской устрицей и щучьей икрой

филе оленя с корнем петрушки, манной кашей и попкорном из органического кеноа

паннакота из цветной капусты с сиренью и ревенем

корзиночка с крыжовником

Ресторан Nordic, Пулковское шоссе, 107, тел. (812) 926-4407, nordic-spb.ru

Ольга Угарова,
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