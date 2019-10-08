Новая серия ужинов в рамках проекта Taste X пройдет в Artplay в ноябре. Концепция гастрономического шоу на этот раз сформирована вокруг идеи о конце времен. За гастрономическую составляющую проекта отвечает шеф-повар ресторана «Кококо» Игорь Гришечкин.
В Петербурге пройдет новая серия иммерсивных ужинов Taste X
Театральной частью действа займется Степан Пектеев — основатель театральной группы КОВШ и режиссер БДТ им. Товстоногова, чьи спектакли принимали участие в фестивалях «Золотая маска» и «Арт-миграция».
Темой девятого Taste X станет «Память Земли». Мероприятие будет проходить четыре дня подряд с 19 по 22 ноября.
Напомним, Taste X — это серия иммерсивных гастрономических шоу от команды ресторана Legran и создателя фестиваля «О, да! Еда!» Артема Балаева. Проект был основан в 2018 году.
|Taste X «Память Земли»
Адрес: Artplay, Красногвардейская пл., 3
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