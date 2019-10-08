В Петербурге пройдет новая серия иммерсивных ужинов Taste X

Театральной частью действа займется Степан Пектеев — основатель театральной группы КОВШ и режиссер БДТ им. Товстоногова, чьи спектакли принимали участие в фестивалях «Золотая маска» и «Арт-миграция».

Темой девятого Taste X станет «Память Земли». Мероприятие будет проходить четыре дня подряд с 19 по 22 ноября.

Напомним, Taste X — это серия иммерсивных гастрономических шоу от команды ресторана Legran и создателя фестиваля «О, да! Еда!» Артема Балаева. Проект был основан в 2018 году.