В Глазго выбрали лучшего бартендера мира по версии Diageo Reserve World Class

Diageo Reserve World Class – одна из крупнейших в мире международных программ по барменскому искусству. Ее финал в 2019 году проходил с 22 по 26 сентября в Нидерландах и Шотландии, а за право называть себя «Лучшим барменом мира по версии Diageo» к финале боролось 53 участника. Среди них был россиянин Давид Стеньшин из московского бара «Коробок».

Давид Стеньшин Лучший бартендер России 2019 года «Конечно, хочется отметить, что уровень всех участников был очень высоким, а ход развития конкурса был максимально непредсказуемым. Все бартендеры шли очень ровно и уверенно, никто не делал явных ошибок, темы выступлений были очень интересные, социально-актуальные: безотходное производство, толерантность в обществе, этичное потребление. До последнего не было понятно, кто выйдет в финал конкурса и попадет в топ-8, а уже тем более выиграет заветный кубок. Победа Бэнни Канг стала для всех приятным сюрпризом, она была абсолютно заслужена и оправдана! Я очень рад, что за свою победу на Российском этапе я получил такую невероятную возможность соревноваться с лучшими бартендерами со всего мира».

Победительница Бэнни Канг стала новым бренд-амбассадором программы и теперь будет год путешествовать по миру с мастер-классами, а в 2020-ом отправится в Сидней, чтобы вновь принять участие в конкурсе, но уже в роли судьи.

Добавим, конкурс Diageo Reserve World Class проводится по всему миру уже десять лет (с 2009 года) и считается одним из самых сложных и престижных среди бартендеров.