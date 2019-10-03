Петербургские шеф-повара проведут серию авторских ужинов в рамках фестиваля Ginza to eat

С 17 октября по 12 декабря в Петербурге пройдет гастрономический фестиваль Ginza to Eat. Шеф-повара флагманских ресторанов Ginza Project в партнерстве с коллегами из актуальных петербургских гастрономических проектов проведут десять авторских ужинов, каждый из которых будет посвящен кухням разных регионов от Азии до Скандинавии.

Фестиваль примут «Гастрономика», «Корюшка», «Мансарда», «Мари Vanna», «На речке», Capuletti, «Ginza на Аптекарском», Food Park, Katyusha, Sunday Ginza, и новый проект холдинга — «Суши и вино» на улице Белинского. Среди приглашенных поваров заявлены Никита Демидов (Barclay), Игорь Зорин (Bestie), Денис Синицын (Caviar Russia) и Алексей Алексеев (Nordic).

Каждый из ужинов будет включать в себя тематическое винное спровождение. Как отмечают организаторы, посетителям предложат нестандартные позиция из новых винодельческих регионов, а также русские вина и биодинамику.

Подробное расписание будет опубликовано в ближайшее время, однако некоторые подробности уже известны «Собака.ru». Так, темой первого ужина станет «Ленинградская кухня», он пройдет в ресторане «Мари Vanna».