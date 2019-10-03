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Петербургские шеф-повара проведут серию авторских ужинов в рамках фестиваля Ginza to eat

С 17 октября по 12 декабря в Петербурге пройдет гастрономический фестиваль Ginza to Eat. Шеф-повара флагманских ресторанов Ginza Project в партнерстве с коллегами из актуальных петербургских гастрономических проектов проведут десять авторских ужинов, каждый из которых будет посвящен кухням разных регионов от Азии до Скандинавии.

  • @terrassa_spb

     

Фестиваль примут «Гастрономика», «Корюшка», «Мансарда», «Мари Vanna», «На речке», Capuletti, «Ginza на Аптекарском», Food Park, Katyusha, Sunday Ginza, и новый проект холдинга — «Суши и вино» на улице Белинского. Среди приглашенных поваров заявлены Никита Демидов (Barclay), Игорь Зорин (Bestie), Денис Синицын (Caviar Russia) и Алексей Алексеев (Nordic).

Каждый из ужинов будет включать в себя тематическое винное спровождение. Как отмечают организаторы, посетителям предложат нестандартные позиция из новых винодельческих регионов, а также русские вина и биодинамику.

Подробное расписание будет опубликовано в ближайшее время, однако некоторые подробности уже известны «Собака.ru». Так, темой первого ужина станет «Ленинградская кухня», он пройдет в ресторане «Мари Vanna». 

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Маргарита Шмакова,
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