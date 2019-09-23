21 сентября в баре «Бар» в «Севкабель Порту» состоялось последнее мероприятие. Создатели успевшего стать культовым клуба «Клуб» объявили об окончании своего участия в проекте. Попрощавшись вечеринкой «Кислоты», организованной еще во времена техно-пристанища на Боровой.

«Сезон закончился, и мы заканчиваем свое участие в жизни «Бара» на Севкабеле. Новых мероприятий с нашим участием на данной локации не будет. Приходите попрощаться и выпить последние чачи на брудершафт!», — написали создатели «Клуба» в своем Telegram-канале в преддверии минувшего уикенда.

Подтвердили и координаторы «Севкабель Порта». «Бар «Бар» закрывает сезон. И уходит. Непонятно, куда именно. Пока, как табор — в небо. Не лейте слезы, что-нибудь придумают», — написали они.

Напомним, в марте клуб «Клуб» на Боровой улице объявил о своем закрытии. О повторном появлении на карте ночной жизни Петербурга «Клуб» объявил ночью 16 июня — без раскрытия каких-либо подробностей (но объявив дату первой вечеринки!).

В июне создатели «Клуба» пролили свет на будущее нового заведения и объявили об открытии «Бара» в «Севкабель Порту» — с акцентом на вечеринки, 4-6-часовыми диджейскими монологами от резидентов и полноценным меню, где можно будет попробовать «что-то кроме привычных микс-дринков». Были закуски, салаты «Кафетерии», столики на воздухе, кофе, «Апероль» и вечеринки по выходным. Уже скучаем!