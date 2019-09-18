Комитет Государственной думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству одобрил запрет продажи алкоголя в кафе, ресторанах и барах, расположенных в многоквартирных домах и прилегающих к ним территориях, площадь зала обслуживания которых превышает 20 квадратных метров. Правительство также поддержало законопроект — при условии, что его доработают ко второму чтению.

Инициатором законопроекта выступила группа депутатов Госдумы от фракции «Единая Россия». В пояснительной записке авторы объясняют предложение необходимостью обеспечения общественного порядка и права людей на тишину и отдых в местах своего проживания и на прилегающих территориях — во дворах и на детских площадках. «Население регионов негативно относится к размещению кафе, баров, торгующих алкоголем, так называемых «наливаек», в зонах жилой застройки», — отмечают депутаты.

Правительство России поддержало законопроект — при условии, если его доработают ко второму чтению. «Установление дополнительного условия по ограничению площади зала обслуживания посетителей может отрицательно сказаться на рентабельности добросовестных хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по оказанию услуг общественного питания, и послужить поводом для их закрытия, что приведет к снижению предпринимательской активности и уровня конкуренции в данном сегменте рынка», — говорится в отзыве.

В настоящий момент правительством получены письма с информацией о существенном ухудшении общественного порядка от 41 органа государственной власти в России — это происходит в связи с отменой ограничений в области алкогольного рынка, в частности, в организациях общественного питания. Если изменения в закон вступят в силу, это наделит органы государственной власти правом устанавливать дополнительные условия розничной продажи алкоголя в кафе, ресторанах и барах, расположенных в многоквартирных домах. В том числе они смогут полностью запретить розничную продажу алкогольной продукции.