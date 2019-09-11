Фестиваль Nativа: паста с рагу из зайца, тосканский гуляш и сливочный Panacotto

19 сентября в ресторане «Probka на Добролюбова» стартует новый сезон фестиваля Nativa, посвященного итальянской домашней кухне. В гостях у рестораторов Арама Мнацаканова и Наталии Малиновской – барон Марко Рикасоли-Фиридолфи, наследник старинного итальянского рода из Кьянти. Уже с одиннадцатого века одним из интересов семьи было возделывание виноградников. Барон управляет имением Rocca di Montegrossi, включающим древнюю крепость и исторические виноградники, в том числе знаменитый San Marcellino.

На фестивале традиционно можно будет попробовать те блюда, которые привыкли готовить в доме главного гостя. Барон Марко обещает привезти рецепт осенней пасты-пиччи с рагу из зайца, тосканский гуляш Peposo со специями и травами, а на сладкое – сливочный Panacotto с классическим десертным кьянти. Кроме того, среди напитков итальянского вечера – три вида красного вина кьянти.

В Москве фестиваль пройдет 17 сентября в ресторане «Probka на Цветном».

Ресторан «Probka на Добролюбова», пр. Добролюбова, 6, тел. (921) 918-6910, probka.org