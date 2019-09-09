В Петербурге проведут серию «Ужинов в небесах» (буквально!)

С 19 по 21 сентября пройдет серия «Ужинов в небесах» с участием шеф-повара ресторана Birch Арслана Бердиева и обладательницы звезды Мишлен Сильвии Бараки. В первые два дня кухней будет править итальянка Бараки, а 21 сентября эта роль перейдет номинанту ресторанной премии «Что где есть в Петербурге 2019» .

Проект «Ужин в небесах» придумали в 2006 году бельгийское коммуникационное агенство Hakuna Matata и компания по установке атракционнов The Fun Group. Совместными силами они спланировали первые мероприятия и представили их молодым европейским рестораторам. Дерзкая идея сработала и спустя тринадцать лет число стран-участниц нестандартных ужинов выросло до 45, а их география теперь охватывает весь земной шар — от Японии и Австралии до Европы и Канады. Механика такова: с помощью подъемного крана на высоту 50 метров поднимают специальный стол, рассчитанный на 22 участников и одного-двух поваров и проводят полноценный ужин с аперитивом и несколькими переменами блюд.

В Петербурге мероприятие проведут в «Центральном яхт-клубе» на Петровской косе. Помимо ужинов, которых запланировано по два на каждый день, базовый и VIP, организаторы проведут обеды.