В «Probka на Добролюбова» запустили ранние завтраки
Попробовать новые блюда в итальянском ресторане Арама Мнацаканова можно по будням с 8.30 до 12.00. Кроме классической овсяной каши, йогурта, круассана или яичницы, в утреннем меню есть и фирменные позиции. Среди хитов – глазунья на авокадо и сдобная булочка хале с жареными семечками, яйца бенедикт с лососем, домашние сырники и творожная запеканка с фермерской сметаной.
К оладьям из цукини со сливочной страчателлой по желанию можно добавить лосось, красную или черную икру, трюфель, мортаделлу, ветчину или бекон. Домашние же оладьи здесь готовят на кефире по традиционному русскому рецепту, настаивают и жарят. А для французского тоста Бончи вместо булочки бриошь используют тост из тосканского кекса, который подают с домашним мороженым.
Кроме отдельных блюд в меню есть и утренние сеты: «Венеция» с круасаном, свежевыжатым соком и кофе и «Санкт-Петербург» с оладьями с икрой и бокалом розе. Среди напитков – эспрессо с топленым молоком «кортадо», домашнее просекко и игристое розе.
Ресторан «Probka на Добролюбова», пр. Добролюбова, 6, тел. (921) 918-6910, probka.org
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