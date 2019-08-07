Создатели «Рюмочной в Бутылке» и бара «Залив» открывают закусочную «Косуля» на Караванной улице

В доме графа Гурьева на Караванной улице, 24-26 открывается закусочная «Косуля». За новым проектом стоят Анна Хмельницкая и Михаил Шубин ( «Рюмочная в Бутылке» , бар «Залив» и кафе «Пир О.Г.И.» ).

Ставку делают на русскую кухню – блины с щучьей икрой, похмельные щи на крошеве и копченых ребрах, ладожский судак, бефстроганов на бородинском хлебе и гурьевская каша, которую граф Гурьев придумал в том же доме, где теперь расположится «Косуля». Завтраки будут подавать с 11:00 до 14:00 (по выходным до 16:00). Разработкой меню занималась Анна Хмельницкая, а его воплощением – Антон Тарасевич ( Comorra , Redrum , кафе «Денисов»). В барной карте найдутся травяные чаи, морсы и кисели. Если хочется чего-то покрепче – Петровское пиво, российские вина и фирменные настойки.

В интерьере – это работа Анны Дельгядо из архитектурного бюро «11» («Рюмочная в Бутылке», La Perla SeafoodBar, «ПирОГИ») – светлые деревянные покрытия, лаконичная мебель, открытая кирпичная кладка, темный потолок и большая барная стойка. Ключевым элементом декора стало советское мозаичное панно, которое команда нашла на ткацкой фабрике в Подмосковье, привезла и смонтировала в одном из залов.

Открытие закусочной запланировано на девятое августа. Работать «Косуля» будет с одиннадцати утра до часу ночи.

ул. Караванная, 24-26

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