Рядом с Мариинским театром открылась кофейня «Хороший день»

На пр. Римского-Корсакова, д.31 с видом на Никольскую площадь и в пяти минутах ходьбы от Мариинского театра открылась кофейня «Хороший день».

Основательница Екатерина Шабалина, как настоящая локальная энтузиастка — она с рождения живет в Коломне — задалась целью открыть в петербургском районе кофейню с демократичной кухней и вкусным кофе.

Отдельная гордость хозяйки — тарты. Их выпекают каждое утро непосредственно в кофейне. Можно найти как сладкие позиции, так и более серьезные, которые смогут заменить второе в обеде. В заведении также работает полноценная кухня, меню для которой составлял Дмитрий Савельев из Buddha Bar. Можно взять томатный суп с фетой и фасолью, можно салат с цукини, авокадо и рукколой с хрустящим киноа, а можно и что-то более весомое. Например, куриные котлетки с пюре.

В напитках решили придерживаться классики и подают самые популярные позиции от американо до рафа и разных чаев. Гости отмечают, что из всего многообразия позиций в кофейне пока не достать только фильтр-кофе.