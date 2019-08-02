Рядом с Мариинским театром открылась кофейня «Хороший день»
На пр. Римского-Корсакова, д.31 с видом на Никольскую площадь и в пяти минутах ходьбы от Мариинского театра открылась кофейня «Хороший день».
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@horoshii_day
Основательница Екатерина Шабалина, как настоящая локальная энтузиастка — она с рождения живет в Коломне — задалась целью открыть в петербургском районе кофейню с демократичной кухней и вкусным кофе.
Отдельная гордость хозяйки — тарты. Их выпекают каждое утро непосредственно в кофейне. Можно найти как сладкие позиции, так и более серьезные, которые смогут заменить второе в обеде. В заведении также работает полноценная кухня, меню для которой составлял Дмитрий Савельев из Buddha Bar. Можно взять томатный суп с фетой и фасолью, можно салат с цукини, авокадо и рукколой с хрустящим киноа, а можно и что-то более весомое. Например, куриные котлетки с пюре.
В напитках решили придерживаться классики и подают самые популярные позиции от американо до рафа и разных чаев. Гости отмечают, что из всего многообразия позиций в кофейне пока не достать только фильтр-кофе.
В кофейне два зала: первый рассчитан на девять посадочных мест, а второй — на три, но в нем расположилась игровая комната для детей в форме деревянного домика. Главный цвет в интерьере — зеленый. Двери и стулья, плитка на барной стойке, роспись на стене и неоновая надпись на входе, даже занавески на столах — оттенки варьируются от сочного травяного до изумрудного. Хозяйка рассказывает, что к помощи дизайнеров или декораторов не прибегала — старалась все сделать сама.
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