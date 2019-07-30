Рядом с Академией танца им. Бориса Эйфмана открылась кофейня SWAN

Рядом с Академией танца им. Бориса Эйфмана на ул. Лизы Чайкиной, 4 открылась specialty-кофейня SWAN. Ее создатели подчеркивают, что название, которое на русский язык переводится как «лебедь», отсылает к «Лебединому озеру» Чайковского и в целом определяет концепцию нового заведения.

За дизайн кофейни, который тоже построен вокруг танцевальной тематики, отвечал Дмитрий Нил (московская кофейня 8/25). Он декорировал стены SWAN большими зеркалами и поставил балетный станок. Вход в заведение оформлен арочными дверьми, которые — если их распахнуть — создают единое с улицей пространство.

Подают самые популярные кофейные позиции от эспрессо до матти, а также сезонные айс латте, эспрессо-тоник, аффограто, чаи и смузи. Меню стандартное — круассаны, торты и легкие бутерброды, однако в будущем планируется ввести больше низкокалорийных блюд.

Техническое открытие у кофейни состоялось 27 июля, однако в полную силу она начнет свою работу с 5 августа.