Рядом с Академией танца им. Бориса Эйфмана открылась кофейня SWAN
Рядом с Академией танца им. Бориса Эйфмана на ул. Лизы Чайкиной, 4 открылась specialty-кофейня SWAN. Ее создатели подчеркивают, что название, которое на русский язык переводится как «лебедь», отсылает к «Лебединому озеру» Чайковского и в целом определяет концепцию нового заведения.
За дизайн кофейни, который тоже построен вокруг танцевальной тематики, отвечал Дмитрий Нил (московская кофейня 8/25). Он декорировал стены SWAN большими зеркалами и поставил балетный станок. Вход в заведение оформлен арочными дверьми, которые — если их распахнуть — создают единое с улицей пространство.
Подают самые популярные кофейные позиции от эспрессо до матти, а также сезонные айс латте, эспрессо-тоник, аффограто, чаи и смузи. Меню стандартное — круассаны, торты и легкие бутерброды, однако в будущем планируется ввести больше низкокалорийных блюд.
Техническое открытие у кофейни состоялось 27 июля, однако в полную силу она начнет свою работу с 5 августа.
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