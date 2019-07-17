Инстаграм Леди Гаги заполонили рецепты борща и советы по домоводству. Вот десять лучших (и самых смешных!)

«Кто говорил, что любит пироги с капустой?

Я перед отпуском готовила заливной пирог с капустой из кефирного теста. Честное слово, это самый простой пирог, который не может не получится! У меня форма диаметром 23 см, пирог получился где-то 5 см толщиной. По желанию, в начинку можно добавить также морковь или сваренные вкрутую яйца. Тесто получается влажное и очень легкое. Муж съел несколько кусков, а он никакую выпечку вообще не ест, так что это можно считать гарантией качества. Тесто:

кефир 3,2% 200 мл

мука 100 г

яйца 3 шт.

разрыхлитель ½ ч.л.

соль ½ ч.л.

Начинка:

молодая капуста ½ кочана (примерно 300 г)

лук 1 шт.

зелень укропа, петрушки

зеленый лук по желанию

кунжут

сливочное масло 30 г

Капусту нашинковать и обжарить в сливочном масле до готовности, т.е. примерно 15 минут на среднем огне, перемешивая.

Смешать кефир, яйца, соль, всыпать муку, просеянную вместе с разрыхлителем, перемешать до однородности. Тесто получается как жидкая сметана.

Форму для запекания обильно смазать маслом и посыпать мукой или застелить пергаментом, который тоже желательно смазать маслом и посыпать мукой. Влить в форму половину теста, равномерно выложить начинку и сверху равномерно вылить оставшееся тесто.

Посыпать кунжутом. Выпекать при температуре 200 в течение 20 минут, убавить до 180 и выпекать еще 20 минут. Проверить готовность зубочисткой».