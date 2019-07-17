Инстаграм Леди Гаги заполонили рецепты борща и советы по домоводству. Вот десять лучших (и самых смешных!)
После того, как американские таблоиды рассказали о возможных отношениях исполнителей главных ролей в фильме «Звезда родилась» Леди Гаги и Брэдли Купера, инстаграм певицы превратился в чат «Одноклассников». Русские подписчики обвиняют Гагу в том, что она «увела мужа» у русской модели Ирины Шейк и пишут ей оскорбительные (и даже проклинающие!) комментарии. Впрочем, этим дело не ограничивается: под постами певицы люди также цитируют гимн России, ищут своих земляков из Магнитогорска, советуют забирать вместо Купера Евгения Петросяна, сдают квартиры, продают фермы и даже оставляют рецепты блюд. «Собака.ru» публикует некоторые из них, сохраняя орфографию и пунктуацию авторов.
- «Не спешите выбрасывать банановую кожуру. Порежьте ее острым ножом на тонкие длинные полоски. Полоски аккуратно разложите на газете и два часа подержите под солнечными лучами. После этого накройте марлей, уберите в темное прохладное место и оставьте там на три четыре дня. Высохшие полоски сложите вместе и прокрутите через мясорубку. Затем истолките в ступе до состояния мелкого однородного порошка. В таком виде кожура не займет много места в вашем мусорном ведре. Не благодарите!»
- «Комменты трет она, морковь бы натерла лучше... для борща. Привык уже мужик к русской кухне небось».
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«Рецепт русских голубцов
Капуста белокочанная - 1 шт.
Рис - 1 стакан
Фарш мясной - 500 г
Морковь - 1 шт.
Лук репчатый - 4-5 шт.
Кетчуп или томатный соус - 3 ст.л.
Масло растительное - для жарки
Перец молотый (красный и черный)
Сахар
Соль»
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«Квашеная капуста в помощь глазам. Готовую квашеную капусту делят на порции и кладут в марлю с таким расчетом, чтобы прикрыть кожу вокруг глаз. Компрессы немного отжимают и укладывают на верхние и нижние веки, держат 15-20 минут. Будьте осторожны, сок капусты не должен попасть в глаза – будет щипать!»
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«Вчера села на шпротную диету, съела только баночку (500г) шпротав, пачку белого хлеба, и полкастрюльки каши. Только представьте: 8 кг за ночь!!! Вес уходит, объем уходит, все уходит. Люблю вас, девачки».
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«Огурцы соленые на водке
Ингредиенты (на 3л банку):
огурцы,
1,5 л воды,
150 мл водки,
3 ст.л. сахара,
2 ст.л. соли,
2 зубчика чеснока,
3 лавровых листа,
стебель укропа,
листья хрена.
Приготовление:
Тщательно вымойте огурцы, срежьте кончики. На дно подготовленных банок уложите специи и чеснок и плотно уложите огурцы. В холодной воде разведите соль и сахар, залейте этим раствором огурцы, затем влейте водку. Накройте банки марлей и поставьте на 3-4 дня при комнатной температуре. Не забывайте регулярно снимать образовавшуюся пену. На 4-й день слейте рассол, вскипятите его в течение 5 минут, залейте обратно в банки и закатайте их стерилизованными крышками».
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Если ваша обувь пахнет не фиалками, устройте ей содовую терапию. Сода прекрасно убирает неприятные запахи из обуви, придает свежесть и поглощает лишнюю влагу. Просто возьмите кусочек бумаги, на него насыпьте несколько ложек соды и поместите всю конструкцию в ботинок или тапок. К утру неприятный запах исчезнет.
- «Чтобы борщ был вкуснее, рекомендуют добавлять свекольный сок. Гага не благодари».
- «Всем советую в полнолуние на подоконник монеты складывать и визуализировать богатство. Работает 200%».
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«Кто говорил, что любит пироги с капустой?
Я перед отпуском готовила заливной пирог с капустой из кефирного теста. Честное слово, это самый простой пирог, который не может не получится! У меня форма диаметром 23 см, пирог получился где-то 5 см толщиной. По желанию, в начинку можно добавить также морковь или сваренные вкрутую яйца. Тесто получается влажное и очень легкое. Муж съел несколько кусков, а он никакую выпечку вообще не ест, так что это можно считать гарантией качества. Тесто:
кефир 3,2% 200 мл
мука 100 г
яйца 3 шт.
разрыхлитель ½ ч.л.
соль ½ ч.л.
Начинка:
молодая капуста ½ кочана (примерно 300 г)
лук 1 шт.
зелень укропа, петрушки
зеленый лук по желанию
кунжут
сливочное масло 30 г
Капусту нашинковать и обжарить в сливочном масле до готовности, т.е. примерно 15 минут на среднем огне, перемешивая.
Смешать кефир, яйца, соль, всыпать муку, просеянную вместе с разрыхлителем, перемешать до однородности. Тесто получается как жидкая сметана.
Форму для запекания обильно смазать маслом и посыпать мукой или застелить пергаментом, который тоже желательно смазать маслом и посыпать мукой. Влить в форму половину теста, равномерно выложить начинку и сверху равномерно вылить оставшееся тесто.
Посыпать кунжутом. Выпекать при температуре 200 в течение 20 минут, убавить до 180 и выпекать еще 20 минут. Проверить готовность зубочисткой».
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