В Social Club новый шеф-повар – Ярослав Медведев, который до этого руководил кухнями в «Библиотеке вкусов» и Royal Beach. Свой старт на Рубинштейна он начал с дюжины новых позиций в меню и сделал ставку на гедонизм петербуржцев.

Одна из самых необычных – холодный суп с арбузом и сыром шевр. Даже подача заслуживает внимания: арбуз с двумя кусочками шевра приносят в тарелке, а к ним – в отдельном графине – суп-пюре из печеной свеклы, болгарских перцев и томатов, приправленный специями и соусом табаско. Кисло-сладкий экспиренс с перчинкой и вариация на тему свекольника – абсолютный летний must, который так и просит в гид по лучшим холодным супам Петербурга.

Идеальное меню для бранча Медведев тоже продумал: бокал рислинга и спаржа с тартаром из говядины и хрустящими яйцами. Кому нужны обеды, если есть такие предложения? Хочется чего-то посущественнее – берите фланк-стейк из говядины с овощами на гриле. И хотя соус немного резковат, общего впечатления от блюда он совсем не портит.