Холодный суп с арбузом и самый воздушный чизкейк: в Social Club обновилось меню
В Social Club новый шеф-повар – Ярослав Медведев, который до этого руководил кухнями в «Библиотеке вкусов» и Royal Beach. Свой старт на Рубинштейна он начал с дюжины новых позиций в меню и сделал ставку на гедонизм петербуржцев.
Одна из самых необычных – холодный суп с арбузом и сыром шевр. Даже подача заслуживает внимания: арбуз с двумя кусочками шевра приносят в тарелке, а к ним – в отдельном графине – суп-пюре из печеной свеклы, болгарских перцев и томатов, приправленный специями и соусом табаско. Кисло-сладкий экспиренс с перчинкой и вариация на тему свекольника – абсолютный летний must, который так и просит в гид по лучшим холодным супам Петербурга.
Идеальное меню для бранча Медведев тоже продумал: бокал рислинга и спаржа с тартаром из говядины и хрустящими яйцами. Кому нужны обеды, если есть такие предложения? Хочется чего-то посущественнее – берите фланк-стейк из говядины с овощами на гриле. И хотя соус немного резковат, общего впечатления от блюда он совсем не портит.
Любителям Азии – салат с копченой уткой и манго, Франции – бриошь с риетом из утки с вишнями. Если хочется морепродуктов, обратите внимание на орзо с креветками и соусом биск. Его шеф подает со свежей спаржей и вешенками.
Отдельного упоминания заслуживает десерт – мусс-чизкейк, который напоминает то самое сливочное мороженное из детства. Хотя на вкус он абсолютно воздушный, на одного может быть многовато. Берите на двоих, и не говорите, что мы вас не предупреждали!
ул. Рубинштейна, 40/11
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