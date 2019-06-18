Черный тунец с карри пудингом и морковный салат с тыквенным пармантье – в Royal Beach обновили меню

Для тех, у кого нет времени ехать за город, шеф ресторана Royal Beach на Крестовском острове Роман Турусов подготовил авторское меню. Среди закусок – черный тунец с карри пудингом, сливой и вареньем из репы, морковный салат с тыквенным пармантье, кедровыми орешками и черносливом. На горячее можно взять лосось sous vide в азиатском соусе с мелиссой и свежими огурцами, голень ягненка, томленную на темном пиве с баклажанной икрой или попробовать морского черта в сливочном соусе с пряным птитимом.