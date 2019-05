В Петербурге стартует гастрономический фестиваль St. Petersburg Gourmet Days

11 июня пройдет открытие Gourmet Days в Four Seasons Hotel Lion Palace St.Petersburg — темой вечера станет «растительная пища» во всем ее многообразии и ответственное потребление, без которого невозможно представить себе успешный ресторан будущего. Дмитрий Блинов (Harvest, Duo Band), Евгений Викентьев (Hamlet and Jacks), Алексей Каневский (Smoke BBQ), Хезрет-Арслан Бердиев (Birch), Андрей Костарев (Gastroli), Игорь Зорин (The Repa, Terrassa), Дмитрий Богачев (Mr.Bo, Mansarda, Gastronomika) и другие шеф-повара представят тематическое меню, созданное из продуктов Северо-Западного региона. Финальным аккордом в путешествии в мир вкусов станет специальный десерт, придуманный для этого вечера шеф-кондитером Four Seasons Lion Palace Николасом Ламбертом.

12 и 13 июня состоятся воркшопы, посвященные трендам в мировой и петербургской ресторанной индустрии. 14 июня пройдет масштабный ресторанный тур по улице Рубинштейна — главной ресторанной мекке города.

15 июня в арт-пространстве GREBESHKI пройдет гастрономическая вечеринка фестиваля «Новые имена» St. Petersburg Gourmet Days при поддержке «Собака.ru» — мероприятие, организованное энтузиастами и ведущими рестораторами Петербурга, представило в своей программе лучшие заведения города и их сеты. Вечеринка станет завершением гастрономического события — В лайн-апе мероприятия — живые выступления группы «Меджикул», еда от десяти самых ярких «новых» шефов Петербурга и коктейли The Singleton.

St. Petersburg Gourmet Days проходит в Петербурге в третий раз. В рамках гастрономического фестиваля более 40 ресторанов города предстаят свое сет-меню, шеф-повары с мировыми именами проведут серию ужинов совместно с прогрессивными шефами Петербурга, а также впервые в этом году появиятся ресторанные туры — специальные маршруты от инсайдеров, объединяющие в себе лучшее из мира культуры и еды. В завершении фестиваля пройдет бал «дебютантов», на котором петербуржцев познакомили с самыми перспективными молодыми шеф-поварами города.

Полную программу фестиваля можно посмотреть здесь.

Билеты можно приобрести на сайте фестиваля. В стоимость входит дегустация пяти блюд на выбор, три коктейля The Singleton, минеральная вода S.Pellegrino или Acqua Panna, испанское пиво Estrella Damm, а также концерт группы «Меджикул».