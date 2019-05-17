Мясо из пробирки, ужин из медузы и мука из сверчков: как будет выглядеть прием пищи через 150 лет?

Ученые и футурологи уверены — через 150 лет земляне будут потреблять пищу в форме наклеек и таблеток, мясо начнут выращивать из пробирок, а подробности о собственном питании и здоровье начнут хранить в подкожном микрочипе, чтобы супермаркет точно знал, что предлагать. Об этом говорится в докладе третьего по величине супермаркета Великобритании Sainsbury’s — все это ждет нас уже в 2025, 2050 и 2169 годах.

Так, развитие технологий и искусственного интеллекта позволят персонализировать диеты и дать потребителям возможность получать через пищу именно те питательные вещества и витамины, которые им необходимы. При этом форма пищи будет необычной — в виде пластыря или таблеток. Подкожные микрочипы также станут помощниками в выборе правильной продукции — к 2169 году они будут хранить к себе подробную информацию о питании и здоровье владельца для того, чтобы предупреждать супермаркет.

Вопрос защиты планеты станет основополагающим в жизни каждого человека — одержимые благополучием животного мира и проблемами со здоровьем и экологией потребители начнут грамотно подходить в процессу приема пищи, а также составляя список покупок. Так, к 2025 году четверть британцев теоретически станут вегетарианцами, а половина населения государства флекситарианцами — теми, чей рацион питания преимущественно состоит из растительной пищи, однако потребление животной плоти в принципе допустимо.

Через 30 лет, к 2050 году любители морепродуктов и рыбы перейдут на новый деликатес — медуз. Все дело в растущем интересе к представительницам морских глубин со стороны ученых и поваров, поэтому популяризация медуз приведет к их появлению на прилавках супермаркетов в виде чипсов или в составе готовых блюд. Процессу также способствует их распространение в связи с теплеющими океанами и уменьшением количества их естественных хищников. Пшеницу, кукурузу, рис и сою также заменят — насекомыми. На прилавках в продуктовых появятся мука из сверчков и паста с кузнечиками, а продукты растительных культур заменят менее популярными морингой, кедондонгом и арахисом бамбара.