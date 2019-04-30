В Ginza Project проходит фестиваль итальянской кухни

Десять ресторанов холдинга приготовили к фестивалю региональной итальянской кухни дегустационные сет-ужины из трех блюд, которые подают в сопровождении итальянской воды S.Pellegrino & Acqua Panna – все по цене в 1490 рублей. Каждое меню отражает гастрономическое наследие той или иной области полуострова. Так, например, «Мансарда» представит Сардинию, Ginza на Аптекарском — Тоскану, а Terrassa — солнечные Калабрию.

Помимо дегустации специального меню, гости ресторанов смогут выиграть призы от S.Pellegrino & Acqua Panna и Ginza Project: сертификаты на ужины номиналом 5000 рублей, коробку стильных магнумов S.Pellegrino и главный приз — два билета в Италию с открытой датой. Для этого всего лишь нужно поделиться своими впечатлениями о своем ужине в рамках S.Pellegrino Italian Journey в своем профиле в Инстаграм, поставив хэштеги #italyinginza и #sanpellegrino. Победителей определим случайным образом.