В Ginza Project проходит фестиваль итальянской кухни
Десять ресторанов холдинга приготовили к фестивалю региональной итальянской кухни дегустационные сет-ужины из трех блюд, которые подают в сопровождении итальянской воды S.Pellegrino & Acqua Panna – все по цене в 1490 рублей. Каждое меню отражает гастрономическое наследие той или иной области полуострова. Так, например, «Мансарда» представит Сардинию, Ginza на Аптекарском — Тоскану, а Terrassa — солнечные Калабрию.
Помимо дегустации специального меню, гости ресторанов смогут выиграть призы от S.Pellegrino & Acqua Panna и Ginza Project: сертификаты на ужины номиналом 5000 рублей, коробку стильных магнумов S.Pellegrino и главный приз — два билета в Италию с открытой датой. Для этого всего лишь нужно поделиться своими впечатлениями о своем ужине в рамках S.Pellegrino Italian Journey в своем профиле в Инстаграм, поставив хэштеги #italyinginza и #sanpellegrino. Победителей определим случайным образом.
Рестораны-участники:
«Мансарда» — Сардиния
Ginza — Тоскана
Francesco — Кампания
«Корюшка» — Сицилия
«Плюшкин» — Рим
Terrassa — Калабрия
«Кукумбер» — Эмилия-Романья
«Юность» — Ломбардия
«Москва» — Пьемонт
«Гастрономика» — Фриули-Венеция-Джулия
Фестиваль S.Pellegrino Italian Journey проходит в ресторанах Ginza Project до 22 мая
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