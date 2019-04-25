Россиянам запретят ввозить из-за рубежа пармезан и хамон

Частным лицам России могут запретить привозить из-за рубежа молочную и мясную продукцию. На границах усилят контроль за багажом и ручной кладью. Такое предложение выдвинула национальная мясная ассоциация — компании «Мираторг», «Черкизово», «Ремит» и «Велком». Минсельхоз и Россельхознадзор их поддержали. Об этом сообщают «Ведомости».

По мнению отечественных производителей, вместе с этими продуктами в Россию могут попасть опасные вирусы животных. Предложение не распространяется на молочные смеси и детское питание.

Глава ассоциации Сергей Юшин рассказал, что один из источников распространения африканской чумы свиней (АЧС) — антропогенный, вместе с путешественниками. При этом отметил, что некоторые виды сыра готовятся не из пастеризованного молока, поэтому возбудители болезней могут попасть через молочную продукцию в Россию.