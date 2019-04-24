В ресторане «Белка» запустили фестивальное меню Welcome to Bali

Александр Белькович часто привозит из своих путешествий новые идеи и тренды, а потом стремится отразить их на кухне своего авторского ресторана «Белка». Недавно на острове Бали индонезийская гастрономия вдохновила его на создание фестивального меню, которое поделено на разделы: Food, Sweet, Smoothie и Cocktail. В апреле и мае здесь можно попробовать жареный рис с креветками, боул с авокадо гриль, печеными томатами, яйцом и бурым рисом, смузи драгонфрут, а на десерт — кокосовый чиа-пудинг с бананом. Из аутентичных напитков гостям подают коктейль «Пина Колода». Летний сезон проекта шеф посвятит уже кухне Перу.

#ЧерезБелкуНаБали

Инстаграм: belka_rest

Ресторан «Белка», Рыбацкая ул., 2, тел. (812) 640-1616, ginza.ru