Восьмой ужин проекта Taste X в этот раз пройдет 24 апреля в 19:30 в «Севкабель Порту», а темой вечера станет «То чего нет». Концепция ужина держится в секрете ровно до начала перформанса, его ставят разу два режиссера БДТ — Александр Никаноров и Степан Пектеев. Это будет диалог между искусством и кухней — за гастрономию отвечает идеолог и сооснователь школы шеф-поваров СВЧ, бренд-шеф и преподаватель Антон Исаков.