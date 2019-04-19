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Два режиссера БДТ поставят ужин проекта Taste X в «Севкабель Порту»

Восьмой ужин проекта Taste X в этот раз пройдет 24 апреля в 19:30 в «Севкабель Порту», а темой вечера станет «То чего нет». Концепция ужина держится в секрете ровно до начала перформанса, его ставят разу два режиссера БДТ — Александр Никаноров и Степан Пектеев. Это будет диалог между искусством и кухней — за гастрономию отвечает идеолог и сооснователь школы шеф-поваров СВЧ, бренд-шеф и преподаватель Антон Исаков.


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