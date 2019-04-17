18+

В Mozzarella Bar обновилось меню завтраков — и теперь они с 9 утра!

Mozzarella Bar достойно опровергает постулат «В Петербурге — не завтракают»: в обоих заведениях сети запустили обновленное весеннее меню завтраков, а накрывать их начинают с 9 утра.

  • Омлет с трюфельным кремом (290 руб.) 

  • Скрембл на домашнем тосте со страчателлой и сальсой из печёной паприки (310 руб.)

Встречаем новинки: омлет с трюфельным кремом подают со свежими листьями шпината и слегка поджаренным тостом. Еще одна вариация на тему яиц — скрембл на домашнем тосте со страчателлой и сальсой из печёной паприки. Хлеб для тоста выпекается прямо перед подачей блюда — это пшеничный итальянский хлеб пульезе. А паприку для сальсы повар сначала запекает в печи, а потом маринует с оливковым маслом и базиликом.

  • Запечёный пашот с фасолью, томатами и пармезаном (290 руб.)

  •  Гречневая каша с томлёным молоком и муссом из пармезана (190 руб.)

Также появился итальянский брат израильского омлета шакшука — запечёный пашот с фасолью, томатами и пармезаном, подают, как и полагается израильскому, в чугунной сковородке. Для фанатов каш теперь дают гречневую с топлёным молоком и муссом из пармезана. В ней идеально сочетаются сладкое, соленое и хрустящее — за последнее отвечает поп-корн из гречки.


Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
 
 

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также