Mozzarella Bar достойно опровергает постулат «В Петербурге — не завтракают»: в обоих заведениях сети запустили обновленное весеннее меню завтраков, а накрывать их начинают с 9 утра.

Омлет с трюфельным кремом (290 руб.)

Скрембл на домашнем тосте со страчателлой и сальсой из печёной паприки (310 руб.)

Встречаем новинки: омлет с трюфельным кремом подают со свежими листьями шпината и слегка поджаренным тостом. Еще одна вариация на тему яиц — скрембл на домашнем тосте со страчателлой и сальсой из печёной паприки. Хлеб для тоста выпекается прямо перед подачей блюда — это пшеничный итальянский хлеб пульезе. А паприку для сальсы повар сначала запекает в печи, а потом маринует с оливковым маслом и базиликом.

Запечёный пашот с фасолью, томатами и пармезаном (290 руб.)

Гречневая каша с томлёным молоком и муссом из пармезана (190 руб.)