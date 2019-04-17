В Mozzarella Bar обновилось меню завтраков — и теперь они с 9 утра!
Mozzarella Bar достойно опровергает постулат «В Петербурге — не завтракают»: в обоих заведениях сети запустили обновленное весеннее меню завтраков, а накрывать их начинают с 9 утра.
Встречаем новинки: омлет с трюфельным кремом подают со свежими листьями шпината и слегка поджаренным тостом. Еще одна вариация на тему яиц — скрембл на домашнем тосте со страчателлой и сальсой из печёной паприки. Хлеб для тоста выпекается прямо перед подачей блюда — это пшеничный итальянский хлеб пульезе. А паприку для сальсы повар сначала запекает в печи, а потом маринует с оливковым маслом и базиликом.
Также появился итальянский брат израильского омлета шакшука — запечёный пашот с фасолью, томатами и пармезаном, подают, как и полагается израильскому, в чугунной сковородке. Для фанатов каш теперь дают гречневую с топлёным молоком и муссом из пармезана. В ней идеально сочетаются сладкое, соленое и хрустящее — за последнее отвечает поп-корн из гречки.
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