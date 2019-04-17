Дорадо на овощной подушке и йогуртовое мороженое – ЗОЖ-меню в ресторане от FitFashion Ginza Fitness
Команда фитнес-клуба FitFashion Ginza Fitness открыла для широкой публики ресторан правильного питания, где все продукты готовят по технологиям, сохраняющим их полезные свойства. В FitFashion Smart Food можно найти комплексные завтраки, кофе с несколькими видами молока, салат с куриным филе и спагетти на обед, дорадо на овощной подушке и бефстроганов с гречей на ужин. В качестве десерта здесь предлагают «полезные» конфеты, йогуртовое мороженое и позиции без глютена и с низким содержанием сахара.
Для тех, чей график работы не всегда позволяет соблюдать режим питания в течение дня, FitFashion Smart Food предлагает доставить готовые рацион домой или в офис. Каждая программа учитывает цели по снижению веса или набору мышечной массы, а также рассчитана на определенное количество калорий и приемов пищи.
FitFashion Smart Food, Казанская ул., 3, лит. А, 4 эт.
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