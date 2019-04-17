Дорадо на овощной подушке и йогуртовое мороженое – ЗОЖ-меню в ресторане от FitFashion Ginza Fitness

Команда фитнес-клуба FitFashion Ginza Fitness открыла для широкой публики ресторан правильного питания, где все продукты готовят по технологиям, сохраняющим их полезные свойства. В FitFashion Smart Food можно найти комплексные завтраки, кофе с несколькими видами молока, салат с куриным филе и спагетти на обед, дорадо на овощной подушке и бефстроганов с гречей на ужин. В качестве десерта здесь предлагают «полезные» конфеты, йогуртовое мороженое и позиции без глютена и с низким содержанием сахара.