На Петроградской стороне заработает ресторан Sight

На улице Зеленина откроется ресторан Sight от команды московского Nude Coffee & Wine – популярного кафе на Патриарших прудах с завтраками, кофейной и винной картой.

Формат проекта в Петербурге объединит винный бар и авторский ресторан. В меню обещают завтраки, закуски к вину, блюда из хоспера и домашний хлеб. За кухню заведения будет отвечать шеф-повар Артем Чудненко (в его портфолио работа в гастробаре «О»), за кофейную карту — бренд-амбассадор компании обжарщиков Coffee Owl Roasters, шеф-бариста Nude и Twins Group Анастасия Годунова, а шеф-барменом станет Денис Кряжев (рестораны «Фаренгейт» и работа в проектах ресторатора Андрея Деллоса).

Оформлением ресторана занимаются дизайнеры архитектурной студии Form Bureau (в их портфолио бистро «Техникум» и ресторан Semifreddo в Москве). Летом во дворе дома организаторы обещают построить террасу.

Открытие запланировано на конец марта – начало апреля.

Ресторан Sight Ул. Зеленина, 24 Узнать подробнее

Фото: @sightcoffeedine