Покрас Лампас расписал интерьер ресторана Must на Петроградской стороне
В сентябре 2018 года на гастрономической карте Петербурга официально появилась новая точка — на Большом проспекте Петроградской стороны, 54 открылся двухэтажный мясной ресторан Must от совладельцев ресторана Bona Capona. За воплощение интерьера с открытой кухней взялись команда бюро DA Architects, в портфолио которых «Сырник», Port и Gastroli, и популярнейший каллиграф и победитель премии "ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга" Покрас Лампас. Сегодня он показал результаты работы.
«Я всегда с большой ответственностью и щепетильностью берусь за совместную работу, чтобы оставить проект в гармонии, с правильными акцентами, эстетикой, цветовой гаммой и настроением. Делюсь первой серией кадров и советую вам увидеть проект вживую — там очень много деталей, текстовых отсылок, и экспериментальных работ, которые живут именно в интерьере, поэтому на холстах или в диджитале вы такое от меня не встретите», — поделился каллиграф в своем Instagram.
В двухэтажном мясном ресторане на Петроградской стороне нужно заказывать стейки и пробовать нежнейшую булочку бао из пшеничной муки с рваной говяжьей щекой и соусом гуакомоле. В барной карте — вино по бокалам, но главный акцент сделан на пиво. О каждом виде и блюде, к которому оно подойдет, расскажет пивной сомелье. В Must обещают обновлять меню каждые три месяца, устраивать гастроужины, концерты и вечеринки.
Покрас Лампас
Все знают, что я очень люблю Петербург, и одна из причин — это множество крутейших ресторанов, которые задают самую высокую планку не только по качеству и оригинальности блюд, но и по дизайну интерьера, архитектуры в сотрудничестве с мощнейшими декораторами, художниками, архитекторами и дизайнерами. Конечно, мне самому интересно не только находиться внутри, но и делать совместные ресторанные проекты — роспись в Big Wine Freaks, мюрал для WYNWOOD, который виден из прозрачной крыши Jungle Cafe, минималистичные полотна для Duo Asia от Duoband — все проекты мной очень любимы, и я с радостью слежу за их успехами, иногда навещая и всегда советуя друзьям.
Одна из новых локаций, куда я приложил руку, — ресторан Must, дизайн-проект которого создан и реализован одними из самых награждаемых и известных бюро в России — DA Architects. Я всегда с большой ответственностью и щепетильностью берусь за совместную работу, чтобы оставить проект в гармонии, с правильными акцентами, эстетикой, цветовой гаммой и настроением. Делюсь первой серией кадров и советую вам увидеть проект вживую — там очень много деталей, текстовых отсылок, и экспериментальных работ, которые живут именно в интерьере, поэтому на холстах или в диджитале вы такое от меня не встретите.
Напомним, в декабре «Яндекс» и Покрас Лампас выпустили лимитированную серию «Яндекс.Станций». В основе рисунка — цитата одного из основателей «Яндекса» Ильи Сегаловича: «Прогресс неостановим». Фраза нарисована в стиле каллиграфутуризма, или «каллиграфии будущего», который Покрас Лампас использует в своих работах. Ранее каллиграф создал самую большую каллиграфию в мире перед РЖД Ареной — площадь рисунка более 11 тысяч квадратных метров, на него ушло 5 000 литров краски. Он признан самой большой каллиграфией в мире.
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