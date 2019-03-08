Покрас Лампас расписал интерьер ресторана Must на Петроградской стороне

Все знают, что я очень люблю Петербург, и одна из причин — это множество крутейших ресторанов, которые задают самую высокую планку не только по качеству и оригинальности блюд, но и по дизайну интерьера, архитектуры в сотрудничестве с мощнейшими декораторами, художниками, архитекторами и дизайнерами. Конечно, мне самому интересно не только находиться внутри, но и делать совместные ресторанные проекты — роспись в Big Wine Freaks, мюрал для WYNWOOD, который виден из прозрачной крыши Jungle Cafe, минималистичные полотна для Duo Asia от Duoband — все проекты мной очень любимы, и я с радостью слежу за их успехами, иногда навещая и всегда советуя друзьям.

Одна из новых локаций, куда я приложил руку, — ресторан Must, дизайн-проект которого создан и реализован одними из самых награждаемых и известных бюро в России — DA Architects. Я всегда с большой ответственностью и щепетильностью берусь за совместную работу, чтобы оставить проект в гармонии, с правильными акцентами, эстетикой, цветовой гаммой и настроением. Делюсь первой серией кадров и советую вам увидеть проект вживую — там очень много деталей, текстовых отсылок, и экспериментальных работ, которые живут именно в интерьере, поэтому на холстах или в диджитале вы такое от меня не встретите.