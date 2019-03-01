Ozon отложил запуск российского сервиса доставки еды

Онлайн-ритейлер Ozon.ru решил отложить запуск российского сервиса доставки еды из ресторанов на неопределенный срок. Ранее сообщалось, что он появится к середине года, а также что уже в данный момент сервис договорился с 200 ресторанами о начале совместной работы.

Перенос запуска сервиса доставки еды компания объясняет намерением развивать другие сервисы и оптимизировать внутренние процессы. «В приоритете будут сервисы и проекты, которые напрямую связаны с покупкой товаров, в том числе, например, финансовые услуги, сервисы для маркетплейса», — пояснили в Ozon.

«Ozon благодарит партнерские ресторанные сети за доверие, которое они показали, дав согласие участвовать в проекте. Команда рассчитывает, что подобный сервис может быть запущен в рамках экосистемы интернет-площадки в будущем», — сказал «Интерфаксу» представитель компании.

Сейчас крупнейшими сервисами доставки заказов из ресторанов являются Delivery Club и «Яндекс.Еда».

Напомним, компания Ozon на первоначальных этапах планировала начать сотрудничество только с теми заведениями, у которых функционирует своя система доставки — Ozon предоставлял им доступ к рекламной площадке с 1,5 млн уникальных пользователей в сутки, а также помогал привлечь новую аудиторию.