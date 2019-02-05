«Раковая на Петроградской» устраивает фестиваль креветок

В течение месяца, начиная с 1 февраля, гости смогут попробовать в гастробаре «Раковая на Петроградской» восемь новых рецептов от шеф-повара Антона Широкова. На фестивале гости смогут отведать магаданские креветки с голубым сыром, песто, BBQ, в сливочно-томатном соусе с пармезаном, том ям, в сливочном кимчи, в кунжутном масле с лаймом и жаренные с чесноком.

Кроме этого, в меню появятся авторские блюда из морепродуктов, среди которых тартар из лангустинов с красной икрой и крудо из северной креветки с мандарином, а для для любителей правильного питания – гавайской поке с тигровыми креветками и лососем. Последнее представляет собой боул с теплым рисом, где сверху выложены топинги : ананас, авокадо, томаты , мандарин, водоросли чука, свежий лосось и отварные тигровые креветки.

Гастробар «Раковая», Малый пр. ПС, 16, тел. (812) 644-5906, rakovaya.ru