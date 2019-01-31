Советская пирожковая на Московском проспекте оказалась под угрозой закрытия. На портале «На Санкт-Петербург» пожаловались, что внешняя система вентиляции и пристройка заведения не внесены в кадастровые планы.

Теперь Жилкомсервис № 2 требует снести конструкции, но без них работа пирожковой невозможна — оборудование не будет функционировать, а разгрузочный тамбур также необходим для выпечки.

По словам владелицы заведения Валерии Романовой дом поставили на кадастровый учет в 2005 году. С тех пор в у властей не возникало никаких претензий к пирожковой. «Она стоит так давно, что никому в голову не приходило согласовывать», — пояснила хозяйка.

Пирожковая открылась на Московском проспекте в 1960-х годов. Владелица заявляет, что это помещение очень привлекает конкурентов. «Ко мне 25 лет ходят с предложениям продать или сдать в аренду, обещают подыскать новое помещение и даже купить оборудование. Но я отвечаю, что не брошу своих сотрудников и клиентов», — рассказывает Романова.

Как полагают эксперты, легализовать пристройку будет очень сложно. Тем не менее, глава Ассоциации рестораторов и отельеров Северо-Запада Леонид Гарбар призывает сохранить «легендарное место с советской атмосферой». Он отмечает, что пирожковая стала такой же частью истории города, как пышечная на Желябова.