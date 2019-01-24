Хачапури признан памятником нематериального наследия Грузии. Такое решение приняло руководство Национального агентства охраны культурного наследия Грузии. Этому блюду «присвоен статус нематериального памятника культурного наследия страны», сообщает ТАСС.

«Хачапури является одним из важнейших компонентов грузинской кухни, визитной карточкой кулинарной культуры страны и составной частью грузинского рациона питания и традиций. Предоставление хачапури статуса нематериального памятника культурного наследия можно считать механизмом его защиты», — отметили в ведомстве.

За прошлый год в общепите Петербурге появилось несколько новых ресторанов грузинской кухни, в их числе — «Мама тута» в Зоологическом переулке, кафе «Дзамико» в «Бутылке» на «Новой Голландии», «Каха-бар» на Большой Конюшенной. В 2019 году ресторанная группа «ОПГ Добрых дел» запустит грузинский проект в «Севкабель Порт».