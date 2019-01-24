Владельцы заведений на Рубинштейна жалуются на постоянные проверки

Владельцы ресторанов и кафе, расположенных на улице Рубинштейна, жалуются на постоянные проверки со стороны контролирующих органов, которые длятся с ноября 2018 года. Их проверяет Роспотребнадзор, Федеральная налоговая служба, МЧС и другие ведомства.

Многие заведения уже оштрафовали, некоторым пришлось закрыться, например «Скобари», «Варвара», Ramen Veggie by Duo. Рестораторы утверждают, что закрыть могут еще до 20 объектов.

По словам владельца «Скобари» и «Варвара», ведомства приходили к нему 17 раз за месяц. «Проверки декабря побили все рекорды не только городского, но и международного Гиннесса. Улица Рубинштейна — стихийно созданная достопримечательность — оказалась никому не нужна», — говорят рестораторы.

Происходящее они объясняют жалобами местных жителей. Они называют бары «огнеопасными» источниками шума и грязи. «В Европе, где заведения работают точно так же, жители на рестораторов не жалуются. Потому что эти рестораны и бары работали там до их рождения и будут работать после их смерти. У нас же был советский общепит», — заявил Евгений Хитьков («Мамо», «Винный шкаф»)