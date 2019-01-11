Ресторанный гид Gault&Millau купили россияне

Французский гид по ресторанам и отелям Gault & Millau за несколько миллионов евро выкупила семья из России, об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на AFP. Прежний владелец компании Ком де Шеризе не назвал имена покупателей и точную сумму сделки. Как утверждает французская газета Liberation, семья связана с банком ВТБ.

Gault & Millau появился во Франции в 1965 году. Его основали ресторанные критики Анри Го и Кристиан Мийо как конкурента гиду Michelin, который раздает звезды с 1920 года. В 2017 г. Gault & Millau появился в России, в него пока что вошли только московские проекты.