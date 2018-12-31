Пиццерия Camorra заработала на Петроградской стороне

На Петроградской стороне откралась пиццерия Camorra Chimerica от команды AF Brew – Никиты Филиппова, Артема Кольчукова, Дмитрия Булдакова и Константина Лялина, где готовят легендарную пиццу на тонком тесте. В филиале на Малом проспекте ПС так же, как и в двух других, обещают под каждый сезон менять топинги для пиццы и предлагать сопровождать трапезу крафтом, причем в точке на Петроградской стороне на кран поставили 12 видов пива.

Первая Camorra заработала в 2012 в Ковенском переулке, а вторая в 2017 в «Бутылке» на Новой Голландии.