Легендарный бар «Цветочки» открывается на улице Некрасова
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Коктейль «Довлатов»
Обновленный бар «Цветочки» Дмитрия Миронова, Сергея Соловьева, Ивана Ляшука и Владимира Николаева открывается сегодня, 28 декабря в 20:00, по соседству с барами «Хроники» и «Полторы комнаты». По словам авторов проекта, Дмитрия Миронова, они постарались сохранить атмосферу старейшего питейного места и перенесли самые известные коктейли («Довлатов» и вся линейка шотов), но появились и новые.
Владимир Николаев
Бартендер и совладелец бара «Цветочки»
«Самое главное нововведение — появление полноценной кухни! Да, она совсем небольшая, но у нас в планах стать не просто баром, а теперь еще и кафе. После каникул запустим бранчи и будем работать с 11 утра! За кухню отвечает шеф бара «Полторы комнаты» Александр Плеханов. Все легендарные коктейли мы, конечно, оставили. Все не могли поменять за семь лет работы на Рубинштейна и переносим самые любимые, но приготовили много новых, более гастрономичных в том смысле, что они будут сочетаться с едой, фудпейринг, которого нам всем так не хватало на Рубинштейна. Интерьерами занималась Майя Губайдуллина — жена Вани Ляшука (прим.ред. совладельца бара «Цветочки»). И да, из новинок обязательно пробовать «Шисо-Гимлет», «Солярий» и «Агритуризмо». Кстати, абсолютно вся команда бартендеров сохранилась, несмотря на три очень тяжелых месяца».
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Бар «Цветочки»
Ул. Некрасова, 17
Первый бар «Цветочки» открылся в 2012 году в доме, где жил писатель Сергей Довлатов, на улице Рубинштейна, 23. До этого в помещении находился магазин «Цветочки», название которого унаследовало питейное заведение. В сентябре владельцы съехали из-за повышения арендной ставки.
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