Владимир Николаев

Бартендер и совладелец бара «Цветочки»

«Самое главное нововведение — появление полноценной кухни! Да, она совсем небольшая, но у нас в планах стать не просто баром, а теперь еще и кафе. После каникул запустим бранчи и будем работать с 11 утра! За кухню отвечает шеф бара «Полторы комнаты» Александр Плеханов. Все легендарные коктейли мы, конечно, оставили. Все не могли поменять за семь лет работы на Рубинштейна и переносим самые любимые, но приготовили много новых, более гастрономичных в том смысле, что они будут сочетаться с едой, фудпейринг, которого нам всем так не хватало на Рубинштейна. Интерьерами занималась Майя Губайдуллина — жена Вани Ляшука (прим.ред. совладельца бара «Цветочки»). И да, из новинок обязательно пробовать «Шисо-Гимлет», «Солярий» и «Агритуризмо». Кстати, абсолютно вся команда бартендеров сохранилась, несмотря на три очень тяжелых месяца».