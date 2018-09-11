Мурат Расимгил, совладелец Мы, конечно, будем готовить образцовые кебабы, но это все-таки стритфуд, а у нас будет настоящий турецкий ресторан, просторный и нарядный. Мы с местными дизайнерами улетаем в Стамбул на несколько дней, чтобы они смогли прочувствовать атмосферу моего любимого города и перенести ее в Петербург».