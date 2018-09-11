В конце года на Исаакиевской площади откроется турецкий ресторан
Аутентичный турецкий ресторан планируют запустить в конце года на углу Малой Морской улицы и Вознесенского переулка. Меню будет состоять исключительно из восточных блюд – мезе, несколько видов супов, кебабы, кефте и другие блюда из мяса, а на десерт – пахлава собственного приготовления. При ресторане откроют свою кондитерскую и продуктовую лавку с мясом, закусками и специями. Авторы проекта – владельцы бургерной Myasoet и ресторана Mur_Mur, расположенных на улице Рубинштейна.
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Мурат Расимгил, совладелец
Мы, конечно, будем готовить образцовые кебабы, но это все-таки стритфуд, а у нас будет настоящий турецкий ресторан, просторный и нарядный. Мы с местными дизайнерами улетаем в Стамбул на несколько дней, чтобы они смогли прочувствовать атмосферу моего любимого города и перенести ее в Петербург».
На премии «Что Где Есть в Петербурге 2018» Mur_Mur номинирован как «Лучший новый ресторан на каждый день». Отдать голос за любимый общепит можно на сайте премии.
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