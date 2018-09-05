Бар «Цветочки» выселяют с Рубинштейна

Бар «Цветочки» выселяют со своего постоянного места дислокации — Рубинштейна, 23. Об этом «Собака.ru» сообщил владелец заведения Дмитрий Миронов.

По его словам, у бара заканчивается договор аренды и хозяин помещения уже заключил новый договор с другим заведением. Помимо этого он поднял цену за аренду почти в 2,5 раза.

«Названная сумма не является рыночной и значительно выше той, которую обычно платят заведения подобного уровня. За такие деньги можно арендовать помещение на Невском. Когда мы открывали бар в 2012 году, то были еще не очень опытны в юридических вопросах и зачастую невнимательно читали договор», — рассказал Миронов.

Владелец помещения уведомил сотрудников о выселении за месяц. Миронов и его команда обещают устроить прощальную вечеринку. Съезжать с Рубинштейна они собираются с 4 октября и уже активно ищут новое помещение.