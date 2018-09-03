La Perla Nera

Помимо морепродуктов, в меню есть специальный раздел Nera, что в переводе с итальянского означает «черный». Здесь представлены блюда с черным трюфелем и черной икрой – ее продают в банках и добавляют в салаты, севиче, тартары и яичную закуску, которую сервируют в пластиковой посуде в форме яйца Фаберже. Это заведение одного из старейших петербургских рестораторов Игоря Мельцера и второй филиал легендарного рыбного La Perla Fish House. Первый филиал – демократичный устричный La Perla Seafood – заработал в начале лета на улице Рубинштейна.